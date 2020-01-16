الدولار الأمريكي يتراجع عالمياً بعد توقيع الصفقة التجارية

مباشر: تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع الآمال في أن تؤسس الصفقة التجارية علاقة وطيدة أكثر بين أكبر اقتصادين بالعالم.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين في البيت الأبيض بالأمس.

وبموجب الصفقة، وافقت الصين على زيادة مشتريات المنتجات والخدمات الأمريكية بما لا يقل عن 200 مليار دولار على مدى عامين، كما ستخفض واشنطن التعريفات على بكين بمقدار النصف إلى 7.5 بالمائة وذلك على فاتورة من السلع بقيمة 120 مليار دولار والمفروضة في سبتمبر/أيلول الماضي.

ومن المقرر أن يتم اليوم إصدار بيانات مبيعات التجزئة وأسعار الواردات وطلبات إعانة البطالة ومؤشر فيلادلفيا الصناعي، وتقرير حيازة الدول الأجنبية من السندات الحكومية الأمريكية.

وبحلول الساعة 9:47 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الدولار الأمريكي أمام اليورو عند 1.1153 دولار، في حين ارتفع هامشياً نحو 0.08 بالمائة أمام عملة اليابان ليسجل 109.99 ين.

وانخفضت العملة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 بالمائة عند مستوى 1.3052 دولار، كما هبطت أمام العملة السويسرية بنحو 0.1 بالمائة إلى مستوى 0.9630 فرنك.

وخلال نفس الفترة، انخفض المؤشر الرئيسي للعملة الخضراء هامشياً، والذي يتبع أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنحو 0.08 بالمائة عند مستوى 97.1520.