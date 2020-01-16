السعودية تخفض إنتاجها النفطي 5.4% بـ2019..مسجلاً أدنى مستوى بـ5 سنوات

الرياض – السيد جمال: أنهت المملكة العربية السعودية عام 2019 مسجلة انخفاضاً في إجمالي إنتاجها النفطي خلال العام على أساس سنوي، ليهبط إجمالي الإنتاج ومتوسط الإنتاج اليومي لأدنى مستوى منذ عام 2014.

ووفقاً لإحصائية لـ"مباشر"، تستند لبيانات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، تراجع إجمالي إنتاج المملكة من النفط بنحو 5.4 بالمائة في عام 2019 على أساس سنوي، وبانخفاض يعادل 202.39 مليون برميل مقارنة بـالعام 2018.

وبلغ إجمالي ما أنتجته السعودية من النفط الخام في نهاية 2019 مستوى 3.56 مليار برميل، مقابل 3.77 مليار برميل خلال العام السابق.

ويعد إنتاج المملكة من الخام في 2019 الأدنى منذ عام 2014؛ عندما تراجع خلاله إلى 3.55 مليار برميل، ليرتفع لـ 3.72 مليار برميل في 2015، و3.82 مليار برميل في 2016، و3.64 مليار برميل في 2017.

ووصلت احتياطيات المملكة النفطية الثابتة، بعد المراجعة في منطقة امتياز أرامكو، إلى نحو 268.5 مليار برميل من النفط و325.1 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز بنهاية عام 2017.

ورفعت شركة بي.بي تقديراتها لاحتياطيات النفط الخام السعودية المؤكدة بنسبة 12 بالمائة إلى 297.7 مليار برميل في نهاية العام 2018، من 266.2 مليار برميل في تقرير العام السابق.

يذكر أن المملكة تمتلك أيضا نصف الاحتياطيات النفطية في المنطقة المقسمة المملوكة بالمشاركة مع دولة الكويت، علما بأن حصة المملكة من الاحتياطيات النفطية في المنطقة المقسمة (البرية والبحرية مجتمعة) تبلغ 5.4 مليار برميل، بالإضافة إلى موارد الغاز البالغة 5.6 تريليون قدم مكعب.

ووقعت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2019، اتفاقية ملحقة لاتفاقية تقسيم إنتاج النفط بالمنطقة المحايدة واتفاقية المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم.

متوسط إنتاج السعودية خلال 2019

وتراجع متوسط إنتاج السعودية من النفط الخام خلال عام 2019 بنسبة 5.7 بالمائة على أساس سنوي، وبانخفاض يعادل 553 ألف برميل يومياً.

وسجل متوسط إنتاج المملكة من الخام في 2019 نحو 9.76 مليون برميل يومياً، مقارنة بــ 10.32 مليون برميل يومياً في عام 2018.

وأنهت المملكة العربية السعودية العام 2019 مسجلة أدنى مستوى يومي لإنتاج النفط في آخر 5 أعوام، وبالتحديد منذ نهاية عام 2014 عندما بلغ متوسط الإنتاج اليومي 9.71 مليون برميل.

وخلال عام 2019، تراجع متوسط إنتاج السعودية اليومي من النفط الخام خلال شهر سبتمبر/ أيلول لأدنى مستوى له منذ شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2011 أي أقل مستوى للإنتاج في أكثر من 8 سنوات ونصف.

يُذكر أن شهر سبتمبر/ أيلول شهد هجوماً إرهابياً من جانب الجماعات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مواقع نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية في خريص وأبقيق؛ مما أدى إلى انخفاض الإنتاج بنحو 50 بالمائة، ولكن سرعان ما تمكنت المملكة من استعادة إنتاجها النفطي بالكامل في ضوء مسؤولياتها بالحفاظ على استقرار أسواق النفط والاقتصاد العالمي، باعتبار أنها واحدة من أكبر موردي النفط لجميع دول العالم.

السعودية ترفع حصتها من إنتاج أوبك خلال 2019

على الرغم من التزام المملكة بخفض إنتاجها النفطي ضمن الاتفاقية الموقعة مع "أوبك" والمنتجين المستقلين من خارج أوبك "أوبك+"، إلا أن حصة السعودية من إنتاج أوبك في عام 2019 شهدت ارتفاعاً مقارنة بـالعام السابق.

وارتفعت حصة السعودية من متوسط إنتاج أوبك اليومي خلال العام الماضي إلى 32.7 بالمائة، مقارنة بــ 32.38 بالمائة في عام 2018.

وبلغ متوسط الإنتاج اليومي لـ"أوبك" خلال عام 2019، بحسب مصادر ثانوية، 29.86 مليون برميل يومياً، مقارنة بــ 31.86 مليون برميل يومياً كمتوسط خلال عام 2018.

وتضم منظمة "أوبك" 15 دولة في عضويتها، منها 6 دول عربية؛ تشمل الجزائر، وليبيا، والإمارات، والعراق، والكويت.

واتفقت أوبك وحلفاؤها، في يوليو/ تموز 2019، على تخفيض إنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل يومياً لمدة 9 أشهر، تنتهي في مارس/ آذار 2020.

وخلال اجتماع، سابق، وافق المنتجون على تعميق خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً بداية من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية الربع الأول من 2020، لترتفع التخفيضات من 1.2 مليون برميل يومياً إلى 1.7 مليون برميل يومياً.

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