طلبيات الآلات الأساسية في اليابان تسجل أكبر زيادة شهرية قياسية

مباشر: صعدت طلبيات الآلات الأساسية في اليابان بأكبر وتيرة شهرية على الإطلاق خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليكون الصعود الأول في 5 أشهر.

وكشفت بيانات صادرة عن الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، أن طلبيات الآلات الأساسية، والتي تستثني الأوامر شديدة التقلب كالسفن وشركات الطاقة الكهربائية، ارتفعت بنحو 18 بالمائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني بالقراءة المعدلة الموسمياً، وهي أعلى وتيرة زيادة منذ بدء رصد السجلات في أبريل/نيسان 2005، لتصل إلى 942.7 مليار ين (5.58 مليار دولار).

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن طلبيات الآلات الأساسية سوف ترتفع بنحو 3.1 بالمائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

وتعد الزيادة طلبيات الآلات الأساسية على أساس شهري بمثابة مؤشراً على الإنفاق الرأسمالي في غضون الستة إلى التسعة أشهر المقبلة.

ووفقاً للبيانات، فإن إجمالي طلبيات الآلات في اليابان ارتفعت 3.6 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني مقابل زيادة 5.2 بالمائة في الشهر السابق له.

وفي بيانات منفصلة، ارتفعت أسعار المنتجين في اليابان بنحو 0.9 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي على أساس سنوي مقابل زيادة 0.1 بالمائة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 9:34 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.09 بالمائة مسجلاً 110.00 ين.