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"سكني" تقدم خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة المالية السعودية

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"سكني" تقدم خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة المالية السعودية "سكني" تقدم خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة المالية السعودية

الرياض - مباشر: وقعت وزارة المالية وبرنامج "سكني" التابعة لوزارة الإسكان، اتفاقية لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة المالية، تشمل المستفيدين المدرجين بقوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وقال عبدالرحمن بن عبدالله السكران، مساعد وزير المالية للخدمات المؤسسية بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية - واس، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى.

وأشار السكران إلى أن الاتفاقية تنص على تقديم عروض خاصة لمنسوبي الوزارة تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال والإعفاء من الرسوم الإدارية عبر الجهات التمويلية المشاركة بمعرض سكني.

وأفاد السكران أن الاتفاقية تتضمن تقديم خدمة المستشار العقاري في المعرض؛ لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية، إضافة إلى وجود موظفي الاستحقاق الفوري للتأكد من حالات التسجيل.

من جهته قال المشرف على الإسكان المؤسسي بوزارة الإسكان عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار مهام مبادرة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول.

وتابع أن وزارة الإسكان تسعى من خلال هذه الاتفاقيات للوصول لجميع المواطنين، وتسهيل عملية الإجراءات وتسريعها وتوفير الوقت عبر إقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل الجهات لتوفير كل الخدمات الإجرائية لتملك المسكن الأول.

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