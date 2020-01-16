تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى 1.4% خلال 2019

مباشر: تباطأ التضخم في ألمانيا خلال العام الماضي، مع استمرار الضعف الاقتصادي في أكبر اقتصاد أوروبي.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية في ألمانيا، اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد ارتفع بنسبة 1.4 بالمائة خلال عام 2019 وهي وتيرة أبطأ من المسجلة في العام السابق له والبالغة 1.8 بالمائة.

أداء التضخم في ألمانيا خلال عام 2019 - (هيئة الإحصاءات الفيدرالية)

وتأتي قراءة العام الماضي، مع زيادة 1.1 بالمائة في أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية وارتفاع 1.8 بالمائة في تكاليف فواتير الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى.

في حين تراجعت أسعار الاتصالات بنحو 0.7 بالمائة خلال العام الماضي كما هبطت أسعار التعليم بنسبة 0.3 بالمائة.

وكانت بيانات رسمية، أظهرت بالأمس أن اقتصاد ألمانيا نما بنسبة 0.6 بالمائة في عام 2019 بأكمله وهي أضعف وتيرة ارتفاع في 6 أعوام.

أما على صعيد الأداء الشهري، فإن معدل التضخم في أكبر اقتصاد أوروبي بلغ 0.5 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي وهي نفس الوتيرة المسجلة في الشهر السابق له، كما تتوافق مع توقعات المحللين.

وارتفع معدل التضخم إلى 1.5 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018 مقابل زيادة 1.1 بالمائة في الشهر السابق له.

وبالنسبة للمؤشر الذي يتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي، فإن التضخم في ألمانيا سجل 1.4 بالمائة خلال عام 2019.

وبحلول الساعة 9:02 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.06 بالمائة ليصعد إلى 1.1157 دولار.