توضيح من "الزراعة السعودية" بشأن استيراد القطاع الخاص للشعير

الرياض – مباشر: قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، اليوم الخميس، إنها تسمح للقطاع الخاص باستيراد الشعير العلفي لغرض التجارة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل "تويتر"، أنها تم السماح للمستثمرين بالقطاع الخاص لاستيراد الشعير العلفي بهدف التجارة، ولكن وفقاً لعدة متطلبات؛ يأتي في مقدمتها موافقة لجنة التموين الوزارية.

وأضافت الوزارة، أن الاستيراد يكون بعد استيفاء المتطلبات النظامية من وزارة التجارة والاستثمار، ووفقاً للمواصفات القياسية للشعير المستورد المعتمدة من المؤسسة العامة للحبوب.

وأشارت، إلى أن القرار جاء استجابة للطلبات المقدمة من القطاع الخاص، والمتضمنة الالتزام بالمواصفات المعتمدة من المؤسسة العامة للحبوب، وبدون أي دعم حكومي.

وقال محافظ المؤسسة، أحمد بن عبدالعزيز الفارس، إن إجمالي تعاقدات المؤسسة من الشعير العلفي خلال عام 2019 بلغ نحو 5.3 مليون طن.

يُذكر أن المؤسسة العامة للحبوب عقدت بالأمس اجتماعاً لفريق تسلم القمح من المزارعين المحليين للموسم الزراعي 1441/ 1442هـ، بحضور مسؤولي الوزارة.

وتم استعراض الاستعدادات لموسم التسلم وسبل تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمزارعين؛ بهدف تسهيل إجراءات التسلم والصرف.

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