النفط يرتفع بدعم الاتفاق التجاري وبيانات المخزونات الأمريكية

مباشر: صعدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، بدعم الاتفاق التجاري الجزئي بين الولايات المتحدة والصين إضافة إلى بيانات المخزونات الأمريكية.

واستفاد الذهب الأسود من الأنباء الإيجابية المتعلقة بتوقيع الصفقة التجارية الجزئية بين أكبر اقتصادين بالعالم وهو الأمر الذي يعزز الطلب على الخام.

وفي تقريرها الشهري، رفعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تقديرات نمو الطلب العالمي على الخام في العام الحالي بنحو 14 ألف برميل يومياً.

وتراجع إنتاج أوبك في شهر ديسمبر/كانون الأول بنحو 161 ألف برميل يومياً مقارنة مع الشهر السابق له.

وتلقى الخام الدعم كذلك من تراجع مخزونات النفط الأمريكية بشكل مفاجئ في الأسبوع المنتهي في 10 يناير/كانون الأول، في حين قفز إنتاج الولايات المتحدة النفطي إلى 13 مليون برميل يومياً.

وبحلول الساعة 8:23 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر خام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار الماضي بأكثر من 0.3 بالمائة مسجلاً 64.22 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 58.03 دولار للبرميل.