السعودية تستعرض أولويات رئاستها لمجموعة العشرين بالجمعية العامة للأمم المتحدة

الرياض- مباشر : قال الشربا السعودي لمجموعة العشرين، فهد بن عبدالله المبارك، إن هناك روابط تجمع بين برنامج رئاسة المملكة للمجموعة وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 ورؤية المملكة 2030.

واستعرض الممثل الرسمي للسعودية بمجموعة العشرين، خلال جلسة غير رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة حضرها ممثلون من الدول الأعضاء الهدف العام والمحاور الرئيسية وأبرز الأولويات لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين في عام 2020.

وأضاف المبارك، وفقاً لبيان، أنه تم إعداد برنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في 2020 بشكل شمولي ومتكامل ليعكس القضايا الأكثر أهميةً للعالم بأكمله، وذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما استعرض المبارك في خطابه الأهداف الرئيسية لمجموعة العشرين في عام 2020، موضحا أن المملكة ستركز خلال رئاستها لمجموعة العشرين على ثلاثة محاور تندرج تحت الهدف العام وهو "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع" وهم، تمكيـن الإنسان وذلك من خلال تهيئة الظروف التي تمكِّن الجميع، لا سيّما المرأة والشباب، من العيش الكريم والعمل والازدهار.

كما سنركز على الحفـاظ علـى كوكـب الأرض من خلال تعزيز الجهود الجماعية لحماية كوكبنا، خصوصاً فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي والمناخ والطاقة والبيئة.

أضاف المبارك أيضاً أن مجموعة العشرين ستركز على تشكيل آفاق جديدة، من خلال تبني استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التكنولوجي.

كما لفت إلى الطبيعة المتكاملة لمجموعة العشرين والأمم المتحدة كونهما يؤديان دوراً أساسيّاً في تعزيز التعاون الدولي.

وأشار المبارك إلى أن مجموعة العشرين تقدم الزخم اللازم والتوجيه المتعلق بالسياسات متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.

واستضافت المملكة أمس الأربعاء اجتماع مجموعة الأعمال B20 المشاركة في مجموعة قمة العشرين G20، تحت شعار "التحول نحو النمو الشامل"، بمشاركة مجتمع الأعمال العالمي في جميع الدول الأعضاء وجميع القطاعات الاقتصادية.

وتسلمت السعودية رسمياً رئاسة مجموعة العشرين من اليابان، نهاية العام الماضي.

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