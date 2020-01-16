هيئة الاستثمار السعودية والمدارس المتقدمة توقعان اتفاقيات بـ2.9 مليار ريال

الرياض – مباشر: وقعت شركة المدارس المتقدمة 5 اتفاقيات شراكة وتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية وشركة تطوير المباني بقيمة مالية بلغت 2.9 مليار ريال.

وقالت الشركة، في بيان لها، إنه تم توقيع الاتفاقيات بمشاركة شركة تطوير المباني بوزارة التعليم، وشركة أسما كابيتال وشركة أديم كابيتال وجوجل إديوكيشن، ويأتي من بينها إنشاء وتطوير 58 مجمعاً تعليمياً بقيمة 1.4 مليار ريال.

وأضافت المدارس المتقدمة، أن توقيع الاتفاقيات تم في مقر الهيئة العامة للاستثمار بالرياض، بحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم العمر، ووكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم الأهلي العام حنان بن سالم آل عامر، والرئيس التنفيذي للشركة عبدالله بن عبدالرحمن الحقباني، وبحضور عدد من مستثمري التعليم الأهلي وقيادات شركة المدارس المتقدمة.

ومن جانبه، قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إن الاستثمار في مجال التعليم يواجه الكثير من التحديات، ودور هيئة الاستثمار تذليلها خاصة أن التعليم يحظى باهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تنفق نحو 193 مليار ريال على التعليم وفق خطة 2020.

وأضاف إبراهيم العمر، أن المملكة العربية السعودية تعد ضمن أكثر 10 دول إنفاقاً على التعليم، بالرغم من قلة أعداد السكان.

وأشار المحافظ، إلى أن الاستثمار في مجال التعليم بلغ 4 مليارات ريال العام الماضي، ويدور النقاش حول ضخ 10 مليارات ريال في السوق مما يؤكد أهمية القطاع الخاص.

وأكد محافظ هيئة الاستثمار السعودية، على حرص الهيئة على تحقيق جودة المخرج التعليمي خصوصاً في التعليم الدولي، وتحرص على توفير الفرص الاستثمارية للأجانب والسعوديين، وإتاحة معلومات كاملة عن مستثمري التعليم وتوفير كافة السبل أمامهم مع الوزارات والهيئات الأخرى.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة، إن المدارس المتقدمة تمتك حالياً 24 مجمعاً تعليمياً، وتهدف زيادة هذا العدد 3 أضعاف لتصل إلى 60 مجمعاً تعليمياً خلال 3 سنوات.

وأضاف عبدالله بن عبدالرحمن الحقباني، أن الشركة تسعى لتحقيق مستهدف الدولة للوصول بطلاب التعليم الأهلي إلى نسبة 25 بالمائة.

وأشار الحقباني، إلى دور وزارة الشؤون البلدية والقروية بقيادة الوزير ماجد القصبي في تعديل الكثير من اشتراطات البلدية في بناء المدارس سواء من حيث التخصيص أو المساحة.

ترشيحات:

مجلس الشورى السعودي يطالب بإشراك القطاع الخاص في بناء المفاعلات

الشورى السعودي يوجه عدة مطالبات لهيئة مكافحة الفساد

الإسكان السعودية: توفير وحدات لـ300 ألف أسرة خلال 2019

مسؤول بـ "سكني": نستهدف خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020

"سكني" يوقّع 7 اتفاقيات لبناء أكثر من 6آلاف وحدة سكنية

7 قرارات بالاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان

توضيح من التقاعد السعودية بشأن صرف البدلات وتعويض الإجازات

مدينة الملك عبدالله للطاقة: نخطط للمرحلة الثانية بمشروع استكشاف اليورانيوم