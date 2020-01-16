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تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل مع ترقب محضر البنك المركزي

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تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل مع ترقب محضر البنك المركزي تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل مع ترقب محضر البنك المركزي

مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

ويعلن المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير والذي عقد في نهاية العام الماضي.

وكان البنك أبقى على سياسته النقدية كما هي دون تغيير في ذلك الاجتماع مع تأكيده الاستمرار في برنامج مشتريات الأصول طالما كانت هناك ضرورة لذلك.

وعلى جانب آخر، فإن الولايات المتحدة والصين تمكنا أخيراً من إنهاء نزاعمها التجاري بتوقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بالأمس.

وفي سياق البيانات الاقتصادية، فإن معدل التضخم في ألمانيا سجل 1.4 بالمائة خلال عام 2019 على أساس سنوي.

وشهد قطاع السفر والترفيه انخفاضاً بنحو 0.6 بالمستهل في بداية الجلسة ليقود الخسائر كما تراجعت أسهم شركات الأغذية والمشروبات بنحو 0.4 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:05 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بأكثر من 0.1 بالمائة ليصل إلى 420.2 نقطة.

في حين تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة هامشية 0.07 بالمائة مسجلاً 7637.6 نقطة بينما صعد المؤشر الألماني "داكس" بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة ليصل إلى 13464.9 نقطة.

لكن المؤشر الفرنسي "كاك" الفرنسي استقر عند مستوى 6034 نقطة في مستهل التعاملات.

وخلال نفس التوقيت، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1153 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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