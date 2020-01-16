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صندوق "ملكية ريت" يقر توزيعات نقدية بـ1.7% للربع الرابع 2019

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صندوق "ملكية ريت" يقر توزيعات نقدية بـ1.7% للربع الرابع 2019 صندوق "ملكية ريت" يقر توزيعات نقدية بـ1.7% للربع الرابع 2019

الرياض- مباشر: أعلنت شركة ملكية للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الربع الرابع من العام 2019م،  بنسبة 1.7 بالمائة بما يعادل 0.17 ريال للوحدة.

وأوضحت الشركة عبر بيان نشر على "تداول" الخميس ، أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات ستكون بنهاية يوم الأربعاء بتاريخ 27/05/1441 هـ الموافق 22 يناير / كانون الثاني الجاري.

ويبلغ اجمالي الأرباح الموزعة بحسب بيان الشركة 10.2 مليون ريال،ويبلغ رأس مال الصندوق 600 مليون ريال ، موزعين على 60 مليون وحدة.

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