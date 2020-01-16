السوق السعودي يرتفع هامشياً بالتعاملات الصباحية

الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة الخميس، آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع طفيف مدفوعاً بقطاع البنوك والمواد الأساسية.

وبحلول الساعة 11 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام ارتفاعاً بنسبة 0.02 بالمائة إلى مستوى 8434.15 نقطة.

وجرى التعامل على 42.31 مليون سهم بقيمة 795.037 مليون ريال، موزعة على 39.74 ألف صفقة.

وتصدر سهم دار الأركان نشاط التداول بنحو60.5 مليون ريال، من خلال 7 ملايين سهم موزعة على 3.018 ألف صفقة.

وبعد حلول ساعة على التداولات ارتفع أداء 84 ورقة مالية على رأسهم أسمنت نجران بنسبة 4.99 بالمائة، والخزف السعودي بنسبة 4.73 بالمائة، بالإضافة إلى ارتفاع سهم وفرة بنسبة 3.68 بالمائة.

وفي المقابل، تراجع أداء 93 سهماً تصدرهم البحري بنسبة 2.46 بالمائة، كما تراجع أداء سهم الرياض ريت بنسبة 1.6 بالمائة، وتراجع سهم جبل عمر بنسبة 1.5 بالمائة.

وعلى صعيد القطاعات ارتفع بنحو طفيف كل من قطاع البنوك والمواد الأساسية بنسبة 0.06 بالمائة، و0.01 بالمائة على الترتيب، فيما تراجع أداء قطاع الطاقة بنسبة 0.64 بالمائة.

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