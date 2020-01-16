تراجع أسعار الذهب عالمياً بعد توقيع الصفقة التجارية الجزئية

مباشر: تراجعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد توقيع الصفقة التجارية الجزئية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

ويأتي هبوط المعدن الأصفر بعد أن وقعت الولايات المتحدة على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين بالأمس في البيت الأبيض، وهي الخطوة التي طال انتظاها.

وينتظر المستثمرون إعلان بيانات أمريكية حول أرقام مبيعات التجزئة وأسعار الواردات وطلبات إعانة البطالة ومؤشر فيلادلفيا الصناعي كما سيتم الإفصاح عن حيازة الدول الأجنبية من السندات الحكومية الأمريكية.

وعلى الصعيد السياسي، قرر مجلس النواب الأمريكي إرسال مواد مساءلة الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ من أجل التصويت عليها، والتي قال زعيم أغلبية الجمهوريين إن المساءلة ستتم يوم الثلاثاء المقبل.

وبحلول الساعة 7:43 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة هامشية 0.06 بالمائة أو ما يعادل 0.90 دولار ليسجل 1553.10 دولار للأوقية.

وكان المعدن شهد مكاسب بنحو 10 دولارات في جلسة أمس وسط شكوك حول تفاصيل المرحلة الأولى من الصفقة التجارية والتي لم تشهد خفض للتعريفات المفروضة على السلع الصينية.

كما هبط سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.2 بالمائة إلى 1553.04 دولار للأوقية، فاقداً 3.21 دولار من قيمته.

وخلال نفس التوقيت، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى عند 97.250.