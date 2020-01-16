مجلس الشيوخ الأمريكي: مساءلة ترامب ستبدأ الثلاثاء القادم

مباشر: قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي "ميتش ماكونيل" إن مساءلة الرئيس دونالد ترامب ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل.

وتأتي تعليقات "ماكونيل" في الكونجرس الأمريكي أمس الثلاثاء، بعدما صوت مجلس النواب على تسليم مواد مساءلة الرئيس إلى الشيوخ.

ويأتي قرار مجلس النواب بأغلبية 228 صوتاً مقابل معارضة 193 صوت مع حقيقة أنه لا يوجد عضو جمهوري واحد صوت لصالح تمرير المواد لمجلس الشيوخ.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية على مواد مساءلة ترامب وتوصل إلى قرار عزله.

لكن منذ ذلك الحين، لم تسلم مواد المساءلة إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليها، والذي يعتبر قراره فاصلاً في هذا الشأن.

وفي جلسة النواب المنعقدة بالأمس، اختارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي 7 أعضاء ديمقراطيين لإدارة المساءلة التاريخية لعزل ترامب في مجلس الشيوخ.

ويتعرض الرئيس الأمريكي للمساءلة على مادتين أحدهما، إساءة استخدام السلطة والأخرى عرقلة عمل الكونجرس.

ومن شأن إقرار مجلس الشيوخ هذه الاتهامات واتخاذ قرار بعزل ترامب، ستكون المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة لكن هذه الخطوة مستبعدة إلى حد كبير في ظل حقيقة سيطرة الجمهوريين على تلك الغرفة.

ووصف "ماكونيل" في تغريدة على حسابه الشخصي "تويتر" بالأمس مساءلة ترامب بأنها عاجلة وظالمة وحزبية، قائلاً: "هذان الأمران لا يمكن أن يكون كلاهما صحيح، هل قضية الديمقراطيين في مجلس النواب "ساحقة" لدرجة أنها كانت كافية لعزل رئيس؟، أم أن قضيتهم ضعيفة وغير كاملة لدرجة أنهم يحتاجون إلى مجلس الشيوخ؟".