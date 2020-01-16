تغريم شركة الدريس لبيعها مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات بالطائف

الرياض - مباشر: أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية عن تغريمها شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات وذلك بسبب قيامها ببيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس بمحافظة الطائف.

وأوضحت الوزارة في بيان لها نشر على موقع "تويتر " يوم الخميس أنه طبقاً للحكم الصادر عن المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فإنه يقضي بإدانة المنشأة وفرض غرامة مالية، وإغلاق المحطة التي وقعت فيها المخالفة لمدة 15 يوماً ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المنشأة.

كانت الشركة قد أعلنت عن تحقيق نموٍّ بنسبة 3.75 بالمائة في صافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2019 على أساس سنوي إلى 16.6 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 16 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2018.

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