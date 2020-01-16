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مسؤول بـ "سكني": نستهدف خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020

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مسؤول بـ "سكني": نستهدف خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020 مسؤول بـ "سكني": نستهدف خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020

الرياض - مباشر: أوضح المشرف العام على وكالة المنتجات السكنية بوزارة الإسكان مروان زواوي، أن جهود برنامج "سكني" في تمكين الأسر من التملّك أسهمت في تحقيق العديد من المنجزات على مستوى مختلف الخيارات المتاحة.

ولفت زواوي خلال كلمته التي ألقاها على هامش الحفل الذي أقامته الوزارة بالرياض أمس بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، لاستعراض أبرز ما حققته من نتائج خلال العام 2019، إلى أن اهتمام البرنامج لا يتوقف على توفير المبادرات والخيارات والحلول والسكنية، وإنما يصل إلى تيسير الإجراءات عبر تفعيل الشراكات الحكومية الـG2G لخدمة منسوبيها، وإطلاق مركز سكني الشامل، ومركز الاتصال للعناية بالمستفيدين، المستشار العقاري، وصولاً إلى تطبيق "سكني".

وأشار بحسب بيان نشر عن الوزارة إلى أن ذلك انعكس إيجاباً على خدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال عام واحد، مؤكداً مواصلة البرنامج جهوده خلال العام الجاري 2020 لخدمة 300 ألف أسرة جديدة، بينهم 130 ألف أسرة تسكن منازلها.

وقال زواوي:" نحرص في سكني على تلبية رغبات أهالينا في جميع المناطق، وهذا نتج عنه تطوير مستمر على الخيارات والحلول في سبيل خدمة المزيد من الأسر وتمكينها من التملّك، بما يتوافق مع برنامج الإسكان وتحقيق مستهدفاته".

وأوضح برنامج "سكني" خلال حفل "ملتقى وزارة الإسكان 2020"، أن إجمالي عدد الأسر التي استفادت خلال العام الماضي 2019 بلغ 300,041 أسرة، منها 109,162 أسرة سكنت منازلها، فيما شهد شهر ديسمبر/كانون الأول وحده استفادة 51,778 أسرة، منها 24,194 أسرة سكنت منازلها.

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