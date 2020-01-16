"سكني" يوقّع 7 اتفاقيات لبناء أكثر من 6آلاف وحدة سكنية

الرياض - مباشر: أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية عن توقيع عددٍ من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات، لتنفيذ وبناء 6.089 ألف وحدة سكنية.

كما وقع البرنامج بحسب وكالة الأنباء السعودية - واس اتفاقيات لتطوير نحو 19 ألف أرض سكنية ضمن مؤتمر "الإسكان.. رؤية تتحقق" الذي عقد أمس الأول الثلاثاء، وأُعلن خلاله عن اختتام المرحلة الثالثة للعام 2019م بخدمة 300 ألف أسرة استفادت من مختلف الخيارات السكنية المتاحة.

وبحسب "واس" تستهدف الاتفاقيات الموقعة 3 مناطق لإنشاء مشروعات سكنية متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق الخدمية.

وشملت الاتفاقيات التوقيع مع شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" لتنفيذ 2200 وحدة سكنية من نوع فيلا في مشروع "فلل الأوركيدز" بمدينة رابغ، وشركة "دور العقارية" لبناء 2979 وحدة سكنية من نوع شقة في مشروع "جادة السكب" في مدينة المدينة المنورة، وشركة "الحناكي" لتنفيذ مشروع "جدة قاردنز" في مدينة جدة الذي يضم 827 وحدة سكنية من نوع شقة.

كما وقعّ برنامج "سكني" 4 اتفاقيات لتطوير البنية التحتية في 4 مخططات في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة بقيمة إجمالية بلغت نحو 230 مليون ريال شملت التوقيع مع شركة "هيف بن محمد بن عبود القحطاني " لتطوير مشروع مخطط "أرض النقل" في المدينة المنورة الذي يضم 5175 قطعة أرض سكنية.

كما شملت الاتفاقيات تطوير البنية التحتية لمشروع مخطط "جنوب جدة" الذي يوفر 4911 قطعة أرض، وكذلك التوقيع مع شركة "بن جار الله" لتنفيذ البنية التحتية لمشروع مخطط "أرض الفرسان" يضم 5352 قطة أرض، وشركة "السمار الحديث" لتنفيذ تطوير مشروع "أرض الشفاء" بمدينة الرياض ويوفر 3514 قطعة أرض.

يُذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، قد أعلن عن مستهدفاته لعام 2020م، من بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال.

كما سلَّم عبر منصته الإلكترونية نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال العام 2019م، من بين 137.906 قطع أراضٍ وفرها للحجز إلكترونياً ضمن 146 مخططاً.

ويستهدف البرنامج العام الجاري 2020م تطوير 72 مخططاً جديداً توفّر أكثر من 90 ألف قطعة أرض؛ حيث جرى العمل مع 79 مقاولاً مؤهلاً لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليار ريال.

وأشار البرنامج إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 -.