صفقة اليوم.. تعلم إنشاء قناة احترافية على يوتيوب والترويج لها مع خصم 98%

الحزمة التدريبية لإنشاء قناة يوتيوب The Become a Professional YouTuber Bundle.

عدد الدورات: 8.

عدد الدروس: 113.

المدة: 10 ساعات.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كيفية إنشاء قناة يوتيوب، وتسجيل مقاطع فيديو احترافية وتحريرها بسهولة، وكيفية التواصل مع جمهورك وزيادة عدد المشتركين على قناتك لتحصل على (درع يوتيوب الفضي) Silver Play Button.

تتضمن الحزمة دورة تدريبية كاملة حول وضع خطة لإنتاج ونشر الفيديوهات، وضبط إعدادات القناة، وتحسين ترتيب ظهورها في نتائج محركات البحث SEO، وفي نتائج البحث داخل يوتيوب للوصول إلى الجمهور المستهدف وتحقيق نسبة مشاهدة عالية.

كما تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول تسويق المحتوى على يوتيوب وزيادة عدد المشتركين، ودورة أخرى حول تحرير الفيديو وكيفية استخدام برنامج Shotcut المجاني لتحرير الفيديو وإنشاء محتوى عالي الجودة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل الدورة التدريبية.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1600 دولارِِ .

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.

نسبة الخصم: 98%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تنمو صناعة المحتوى عبر الإنترنت بشكل كبير كل يوم وخاصة محتوى الفيديو وذلك بفضل تطور سرعات الإنترنت، حيث سيشكل الفيديو 82% من المحتوى الذي يتم تداوله عبر الإنترنت بحلول عام 2022. لذلك فإن إنشاء قناة احترافية على يوتيوب لعرض مهاراتك أو الترويج لعملك قد أصبح أمرًا مهمًا.

تجاوز عدد مشاهدي يوتيوب هذا العام عدد المشاهدين في العام الماضي، وتتراوح أرباح المشاهدة الواحدة على يويتوب بين 6 إلى 12 سنتًا، وقد حقق مقطع فيديو شهر يوليو / تموز لليوتيوبر Safiya Nygaard أكثر من 6.8 مليون مشاهدة، وهو ما يعني أن أرباحها قد تصل إلى 408 ألف دولار.

إذا كنت تفكر في احتراف إنشاء قناة احترافية على منصة يوتيوب؛ يمكنك الاستفادة من الحزمة التدريبية (The Become a Professional YouTuber Bundle) والتي تتيح لك تعلم كل شيء حول إنشاء قناة يوتيوب وتحرير الفيديو، وزيادة عدد المشاهدات مع خصم يصل إلى 98%.

تتضمن هذه الحزمة 8 دورات تدريبية، و113 درسًا، وأكثر من 10 ساعات من المحتوى لمساعدتك في إنشاء قناة يوتيوب احترافية والترويج لها.

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عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1600 دولارِِ، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 98 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كيفية إنشاء قناة يوتيوب، وكيفية تسجيل مقاطع فيديو احترافية و وتحريرها بسهولة، وكيفية التواصل مع جمهورك، وزيادة عدد المشتركين على قناتك للحصول على (درع يوتيوب الفضي) Silver Play Button.

تتضمن الحزمة دورة تدريبية كاملة حول وضع خطة لإنتاج ونشر الفيديوهات، وضبط إعدادات القناة، وتحسين ترتيب ظهورها في نتائج (محركات البحث) SEO، وفي نتائج البحث داخل يوتيوب للوصول إلى الجمهور المستهدف وتحقيق نسبة مشاهدة عالية.

كما تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول تسويق المحتوى على يوتيوب وزيادة عدد المشتركين، ودورة أخرى حول تحرير الفيديو وكيفية استخدام برنامج Shotcut المجاني لتحرير الفيديو وإنشاء محتوى عالي الجودة.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها الحزمة:

12 Proven Ways to Turn YouTube into a Career

Complete YouTube Mastermind: How to Grow a Channel &Audience

YouTube SEO Pro: YouTube Search Engine Optimization

YouTube CPA Marketing Mastery

How to Upload a YouTube Video Properly for More Views

The Comprehensive YouTube Channel Marketing Growth Course

Video Editing for Beginners: Complete Shotcut Masterclass

Alternative Ways to Get Traffic to Your Website

الحصول على الصفقة: من هنا.