توقيع الصفقة التجارية وتقرير أوبك أهم الأحداث العالمية اليوم

مباشر-أحمد شوقي: شهدت الأسواق العالمية يوماً مزدحماً بالأحداث الهامة تصدرها توقيع الصفقة التجارية الأولية وتقرير أوبك الشهري في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وفي خطوة نحو نزع فتيل الحرب التجارية الدائرة منذ 2018، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين في البيت الأبيض اليوم.

ووصف ترامب الاتفاق التجاري بأنه تاريخي، مؤكداً على أهميته بالنسبة للعمال والمزارعين الأمريكيين.

وبموجب الصفقة، وافقت الصين على زيادة مشتريات المنتجات والخدمات الأمريكية بما لا يقل عن 200 مليار دولار خلال في 2020 و2021، كما تعهدت بتعزيز حماية الملكية الفكرية.

في حين ستخفض الولايات المتحدة نسبة التعريفات الجمركية الذي فرضتها في 1 سبتمبر/أيلول على قائمة السلع الصينية بقيمة 120 مليار دولار بمقدار النصف إلى 7.5 بالمائة.

تقرير أوبك

كشف تقرير منطمة الدول المصدرة للنفط عن تراجع إنتاجها من الخام خلال الشهر الماضي بنحو 161 ألف برميل يومياً ليصل إلى 29.44 مليون برميل يومياً بقيادة السعودية والعراق والإمارات.

فيما رفعت أوبك تقديرات نمو الطلب العالمي على الخام خلال العام الجاري إلى 1.22 مليون برميل يومياً في حين قلصت تقديرات الطلب على خام المنظمة.

وفي سياق آخر، تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بعكس التوقعات بينما ارتفعت مخزونات البنزين.

أما إنتاج الولايات المتحدة من النفط فارتفع إلى مستوى قياسي جديد مسجلاً 13 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.

وبعد هذه البيانات الهامة، تراجعت أسعار النفط لأدنى مستوى في 6 أسابيع عند تسوية تعاملات اليوم مع إشارات وفرة المعروض.

مؤشرات وأرقام

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم لمستوىات قياسية جديدة حيث تجاوز "داو جونز" مستوى 29 ألف نقطة بعد توقيع الصفقة التجارية الأولية.

وأظهر تقرير "البيج بوك" أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة معتدلة في نهاية العام الماضي، لكنه أشار إلى استمرار التأثير السلبي للتعريفات الجمركية على الشركات.

فيما يتعلق بنتائج الأعمال، فقد ارتفعت إيرادات "جولدمان ساكس" بنحو 23 بالمائة في الربع الرابع من العام الجاري بأكثر من التوقعات في حين تراجعت الأرباح.

أما "بنك أوف أمريكا" فقد تمكن من تجاوز التقديرات فيما يتعلق بالأرباح والإيرادات رغم تراجعهما خلال الربع الأخير من العام المنصرم.

وشهدت "بلاك روك" تدفقات نقدية قياسية في 2019 مع ارتفاع الأرباح والإيرادات في الربع الأخير من العام الماضي.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، فقد ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي بأقل من التوقعات، مع زيادة تكاليف السلع.

كما ارتفع النشاط الصناعي في ولاية "نيويورك" بأكثر من التوقعات خلال الشهر الجاري.

فيما تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم مع التطورات التجارية ووسط خسائر في أسهم السيارات قابلتها مكاسب في قطاع المرافق.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن نمو اقتصاد ألمانيا بنحو 0.6 بالمائة خلال العام الماضي ليسجل أبطأ وتيرة نمو منذ عام 2013.

وفي سياق منفصل، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 9 دولارات عند التسوية مع هبوط العملة الأمريكية وبعد توقيع الصفقة التجارية الجزئية.