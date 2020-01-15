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محدث.. "داو جونز" يغلق أعلى 29 ألف نقطة لأول مرة

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محدث.. "داو جونز" يغلق أعلى 29 ألف نقطة لأول مرة محدث.. "داو جونز" يغلق أعلى 29 ألف نقطة لأول مرة

مباشر: ارتفعت الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، حيث أغلق "داو جونز" أعلى مستوى 29 ألف نقطة للمرة الأولى بعد توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو خه" المرحلة الأولى من الصفقة التجارية اليوم في البيت الأبيض.

وبموجب الصفقة تلتزم الصين بشراء منتجات أمريكية بما لا يقل عن 200 مليار دولار في 2020 و2021، بالإضافة إلى معالجة مخاوف واشنطن المتعلقة بسرقة الملكية الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا.

ورغم ذلك هناك شكوك تتعلق بفعالية هذه الاتفاقية التجارية، مع تأكيد واشنطن أن التعريفات الأمريكية على السلع الصينية سوف تستمر في حيز التنفيذ حتى المرحلة الثانية.

وفي سياق آخر، أعلن بنك "جولدمان ساكس" زيادة 23 بالمائة في الإيرادات لتتجاوز التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي لكن الأرباح تراجعت خلال نفس الفترة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأقل من المتوقع، فيما تجاوز مؤشر "إمباير ستيت" توقعات المحللين خلال الشهر الجاري.

عند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 29030.2 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز"  بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 3289.3 نقطة ليصل لمستوى قياسي جديد.

 بينما ارتفع "ناسداك" التكنولوجي بنسبة هامشية 0.08 بالمائة إلى 9258.7 نقطة.

وبحلول الساعة 9:08 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.230.

مباشر (اقتصاد)

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