تقرير: استضافة مجموعة الـ20 يساهم بزيادة الناتج الإجمالي للسعودية

الرياض- مباشر: توقعت شركة جدوى للاستثمار، أن تساهم قمة مجموعة العشرين - المقرر إقامتها في السعودية - بصورة مباشرة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وأشار تقرير لـ"جدوى" حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم الأربعاء، أن استضافة المملكة العربية السعودية لاجتماعات قمة مجموعة العشرين القادمة، سيساهم في نمواً إضافياً في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي بنسبة 0.2 في المئة.

وتوقعت الشركة، أن ذلك التأثير المباشر على اقتصاد المملكة سيظهر من خلال توسع سياحة الأعمال، ونمو الأنفاق في تجارة التجزئة.

وذكر التقرير، أن القمة ستساهم في زيادة النشاط في قطاعي الفنادق والضيافة، وذلك بالإضافة إلى تحيقي تأثير إيجابي قابل للقياس على سوق العمل المحلي.

وفي ديسمبر/ كانون الأول تولت المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين، والتي تستمر حتى انعقاد قمة القادة في الرياض يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

ومجموعة العشرين هي منتدى دولي لـ 19 دولة، وذلك بالإضافة إلى الاتحاد الأوربي وتعقد بشكل سنوي.

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