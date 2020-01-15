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طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة تقفز 30% مع هبوط التكاليف

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طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة تقفز 30% مع هبوط التكاليف طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة تقفز 30% مع هبوط التكاليف

مباشر: ارتفع إجمالي عدد طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة بأكثر من 30 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، مع تراجع التكاليف.

وكشفت بيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري والصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي عدد طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة بنسبة 30.2 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي في 10 يناير/كانون الثاني الجاري مقارنة مع الأسبوع السابق له.

وجاء ارتفاع طلبات الرهن العقاري مع تراجع متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري لآجل 30 عاماً لقرض بقيمة 484.35 ألف دولار أو أقل إلى 3.87 بالمائة في الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول مقابل 3.91 بالمائة في الأسبوع السابق له.

وذكرت البيانات :"شهد سوق الرهن العقاري بداية قوية حتى عام 2020، وارتفعت الطلبات مع هبوط معدل الرهن العقاري لأدنى مستوى في 3 أشهر، وزادت عمليات إعادة التمويل حيث وفرت التكاليف المنخفضة حافزًا أكبر للمقترضين".

وأظهرت البيانات ارتفاع حجم الطلبات لإعادة تمويل قرض لشراء المنازل بنسبة 43 بالمائة في الأسبوع الماضي مقارنة الأسبوع السابق له.

كما شهدت طلبات الحصول على قرض لشراء منزل ارتفاعاً بنحو 16 بالمائة خلال الأسبوع الماضي.

أما حصة إعادة التمويل من إجمالي أنشطة الرهن العقاري فارتفعت إلى 62.9 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 58.9 بالمائة في الأسبوع السابق له.

مباشر (اقتصاد)

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