محدث.. النفط يسجل أدنى تسوية بـ6 أسابيع بعد بيانات المخزونات

مباشر: تراجعت أسعار النفط لأدنى مستوى في 6 أسابيع عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد الإفصاح عن بيانات المخزونات الأمريكية وتقرير منظمة أوبك الشهري.

وتعرض الخام الأمريكي للضغط مع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى 13 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى في تاريخه، بالإضافة إلى زيادة قوية لمخزونات البنزين بلغت 6.7 مليون برميل.

في حين تراجعت مخزونات النفط بمقدار 2.5 مليون برميل بعكس التوقعات خلال الأسبوع الماضي.

فيما أعلنت "أوبك" في تقريرها الشهري تراجع إنتاجها النفطي بنحو 161 ألف برميل يومياً ليصل إلى 29.44 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي، كما رفعت تقديرات نمو الطلب العالمي على الخام خلال العام الحالي.

وفي سياق منفصل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، لكن يتخوف المستثمرون من ألا تساهم الصفقة الجزئية في تعزيز الطلب على الخام، بعدما صرح مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة ستبقي التعريفات على السلع الصينية كما هي حتى إتمام المرحلة الثانية.

وعند التسوية، هبط سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 0.7 بالمائة لينخفض إلى مستوى 57.81 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلسة 3 ديسمبر/كانون الأول.

وبحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 64.236 دولار للبرميل.