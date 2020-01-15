الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي يتوسع بوتيرة معتدلة رغم تأثير التعريفات الجمركية

مباشر: قال الاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد الأمريكي استمر في التوسع بوتيرة معتدلة في الأسابيع الستة الأخيرة من عام 2019، لكنه حذر من التأثير السلبي للتعريفات الجمركية.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة 3 مرات في العالم الماضي لمواجهة تباطؤ النمو والنزاعات التجارية.

وأضاف الفيدرالي في تقرير "البيج بوك" الصادر، اليوم الأربعاء، أن الإنفاق الاستهلاكي نما بوتيرة من متواضعة إلى معتدلة مع مبيعات قوية في العطلات مع الإشارة إلى الأهمية المتزايدة للتسوق عبر الإنترنت.

وأشار الفيدرالي إلى أن التعريفات وعدم اليقين التجاري استمر في التأثير على بعض الشركات إلا أن التوقعات المستقبلية على المدى القريب لا تزال مواتية.

وأوضح الفيدرالي: "ارتفعت أسعار العديد من السلع النهائية لكنها واجهت هوامش ربح منخفضة بسبب التعريفات على المواد الخام".

كما أشار التقرير إلى ضيق سوق العمل في الوقت الذي أبلغت فيه العديد من المناطق عن تخفيض الوظائف في قطاعات التصنيع والنقل والطاقة.

فيما أبلغت معظم المناطق عن نقص العمالة على نطاق واسع كعامل يحد من نمو الوظائف.