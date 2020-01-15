محدث..الذهب يربح 9 دولارات عند التسوية مع تراجع العملة الأمريكية

مباشر: صعدت أسعار الذهب بأكثر من 9 دولارات عالمياً عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع العملة الأمريكية وبعد توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصفقة التجارية الجزئية مع الصين اليوم في البيت الأبيض والتي تشمل تعهد بكين بشراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة 200 مليار دولار إضافية وغيرها من السلع والخدمات على مدار عامين أو أكثر.

وكان وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين قال إن التعريفات على السلع الصينية سوف تظل قائمة لحين إتمام المرحلة الثانية من الصفقة.

ومن شأن عدم إزالة التعريفات الأمريكية أن يقلل من مزايا المرحلة الأولى، عبر تقييد إمكانية وصول الصين إلى الولايات المتحدة والتي تمثل ثاني أكبر سوق تجاري لها.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، كما زاد مؤشر "إمباير ستيت" الصناعي بأكثر من التوقعات.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 9.40 دولار ليصل إلى 15554 دولاراً للأوقية.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.6 بالمائة أو ما يوازي 9.97 دولار ليصعد إلى مستوى 1556.36 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورق الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 97.221.