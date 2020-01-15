إيطاليا تتلقى طلبات قياسية لبيع سندات لآجل 30 عاماً

مباشر: تلقت الحكومة الإيطالية طلبات قياسية مرتفعة في مزاد لبيع سندات خزانة، في إشارة جديدة على الزخم في سوق السندات لمنطقة اليورو.

وأعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، أنها تلقت طلبات شراء بنحو 44 مليار يورو للسندات المستحقة في الأول من سبتمبر/أيلول 2050، وهو أعلى معدل للطلب على سندات حكومية إيطالية على الإطلاق.

ومن المتوقع أن يصل العائد على السندات الإيطالية المطروحة اليوم أعلى قليلاً من 2.43 بالمائة.

وكانت دول قبرص وإيرلندا وبلجيكا قد تلقت في الفترة الماضية طلبات كبيرة من المستثمرين لشراء ديون حكومية.

ويسعى المستثمرون لشراء السندات الحكومية في دول منطقة اليورو التي تمنح عائداً موجباً، مع حقيقة أن سندات ألمانيا لاتزال تتداول بعائد دون الصفر.

وبحلول الساعة 6:30 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع العائد على سندات الخزانة الإيطالية لآجل 30 عاماً نقطة أساس واحدة عند 2.44 بالمائة.