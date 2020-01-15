احتمالات الأسواق لخفض معدل الفائدة البريطانية تقفز لـ60%

مباشر: تزايدت توقعات المستثمرين بشأن قيام بنك إنجلترا بخفض معدل الفائدة نهاية هذا الشهر، بعد بيانات اقتصادية.

وارتفعت احتمالات السوق لخفض معدل الفائدة البريطاني في الاجتماع المقرر في 30 يناير/كانون الثاني الجاري إلى 62 بالمائة، وفقاً لبيانات بلومبرج، اليوم الأربعاء، بعد أن كانت لا تتعدى 5 بالمائة في الأسبوع الماضي.

ويقف معدل الفائدة في المملكة المتحدة عند مستوى 0.75 بالمائة حالياً، لكن التوقعات تشير إلى اتجاه بنك إنجلترا لخفضها إلى 0.5 بالمائة نهاية الشهر الحالي.

وجاءت التوقعات المتزايد بخفض الفائدة بعد بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي لأدنى مستوى في 3 سنوات.

سارع المستثمرون إلى إعادة تقييم احتمال خفض معدل الفائدة بعد تعليقات حذرة من صانعي السياسة وعلامات ضعف جديدة في الاقتصاد البريطاني.

وقال صانع السياسة في بنك إنجلترا "مايكل ساوندرز" اليوم إنه من المرجح أن يظل النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة بطيئاً خلال العام المقبل، وأن أي تخفيضات في معدلات الفائدة يجب أن تتم بسرعة.

وبحلول الساعة 6:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.1 بالمائة مسجلاً 1.3035 دولار، بعد أن هبط خلال التعاملات إلى 1.2986 دولار.