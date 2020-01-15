رسمياً.. ترامب يوقع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين

مباشر: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في خطوة كبيرة نحو نزع فتيل الصراع المستمر منذ 18 شهرًا بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض بجانب المسؤولين الصينيين، اليوم الأربعاء: "هذه مناسبة مهمة للغاية، اليوم اتخذنا خطوة مهمة لم يتم اتخاذها من قبل مع الصين ونحو مستقبل بتجارة عادلة ومتبادلة مع توقيعنا المرحلة الأولى من اتفاق التجارة التاريخي بين الولايات المتحدة بكين".

وتابع ترامب: "معاً، نحن نصحح أخطاء الماضي ونقدم مستقبل العدالة الاقتصادية والأمن للعمال والمزارعين والأسر الأمريكية".

وأكد الرئيس الأمريكي أن الصين سوف تشتري المزيد من المنتجات الزراعية والطاقة من الولايات المتحدة.

وتتمحور هذه الصفقة الجزئية في تعهد الصين بشراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة 200 مليار دولار إضافية وغيرها من السلع والخدمات على مدار عامين أو أكثر.

كما تنص على تقديم الصين "خطة عمل لتعزيز حماية الملكية الفكرية" في غضون 30 يومًا من سريان الاتفاقية.

وتتضمن الصفقة أيضاً أن الشركات الأمريكية يجب أن تكون قادرة على العمل دون أي قوة أو ضغط و أن يعتمد نقل التكنولوجيا على شروط السوق التي تكون طوعية وتعكس الاتفاق المتبادل.