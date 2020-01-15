السعودية..إعادة دراسة ملف المصري "على أبو القاسم" المحكوم عليه بالإعدام

القاهرة- مباشر: وافقت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، على طلب النيابة العامة السعودية بإعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المواطن المصري على أبو القاسم عبد الوارث مصطفي إلى المحكمة الجزئية.

وقالت النيابة المصرية في بيان حصلت مباشر على نسخة منه، اليوم الأربعاء، أنه سيتم توجيه القضية إلي المحكمة الجزئية لإعادة دراستها بمعرفة النيابة العامة السعودية.

وأوضحت النيابة، أن ذلك في إطار إجراء النائب العام المصري اتصالاً هاتفياً بنظيرة السعودي، اليوم، ثمن فيه مجهودات النيابة العام السعودية، وأكد التطلع إلى استمرار التعاون المشترك المثمر فيما بين النيابتين تحقيقاً لحسن سير العدالة.

وكان النائب العام المصري التقي بنظيرة السعودي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في الرياض، واستعرضا خلال اللقاء سبل التعاون القضائي بينهم.

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