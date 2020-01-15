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تراجع سعر سلة أوبك 6% خلال ديسمبر

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تراجع سعر سلة أوبك 6% خلال ديسمبر تراجع سعر سلة أوبك 6% خلال ديسمبر

مباشر: انخفض متوسط سعر سلة أوبك في الشهر الماضي بنحو 6 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول.

وكشفت بيانات منظمة أوبك الصادرة اليوم الأربعاء، أن متوسط سعر سلة أوبك سجل مستوى 66.48 دولار للبرميل في ديسمبر/كانون الأول، مقابل 62.94 دولار خلال نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.

وأوضح تقرير أوبك أن متوسط سعر سلتها في عام 2019 بلغ مستوى 64.04 دولار للبرميل.

وفي سياق منفصل، تراجع إنتاج أوبك من الخام في الشهر الماضي بمقدار 161 ألف برميل يومياً عند مستوى 29.444 مليون برميل يومياً.

وبحلول الساعة 5:09 مساءً بتوقيت جرينتش تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس/أذار الماضي بنحو 0.6 بالمائة إلى 64.09 دولار للبرميل.

وهبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.6 بالمائة عند 57.87 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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