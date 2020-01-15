الإيرادات الفصلية لـ"جولدمان ساكس" تقفز 23% متجاوزةً التوقعات

مباشر: ارتفعت إيرادات "جولدمان ساكس" بنحو 23 بالمائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، لتتجاوز التوقعات لكنها تراجعت في إجمالي 2019.

وكشف تقرير نتائج الأعمال الصادر اليوم الأربعاء، أن البنك الأمريكي حقق صافي أرباح بقيمة 1.72 مليار دولار (4.69 دولار للسهم) خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة مع 2.32 مليار دولار(6.04 دولار للسهم) خلال الربع نفسه من العام السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن نصيب السهم من الأرباح سوف يسجل 5.47 دولار للسهم.

فيما سجل البنك الأمريكي إيرادات بقيمة 9.95 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي بزيادة 23 بالمائة عن الربع المقارن من عام 2018 والبالغ 8.08 مليار دولار.

وكان من المتوقع أن ترتفع إيرادات "جولدمان ساكس" إلى مستوى 8.55 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الاستثمار المصرفي بنحو 6 بالمائة خلال الربع الرابع لتصل إلى 2.06 مليار دولار.

في حين ارتفعت عائدات تداول الأسهم بنحو 12 بالمائة إلى 1.71 مليار دولار، كما صعدت إيرادات السندات بنحو 63 بالمائة إلى 1.77 مليار دولار.

وفي إجمالي عام 2019، تراجعت إيرادات "جولدمان ساكس" إلى 36.54 مليار دولار، مقارنة مع 36.61 مليار دولار في عام 2018.

كما تراجعت الأرباح في العام الماضي إلى 8.46 مليار دولار مقارنة مع 10.45 مليار دولار في العام السابق له.

وبحلول الساعة 3:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "جولدمان ساكس" بنحو 1 بالمائة إلى 245.43 دولار.