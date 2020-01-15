هبوط مفاجئ في مخزونات النفط الأمريكية

مباشر: تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين في نفس الفترة.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط بمقدار 2.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 10 يناير/كانون الثاني الجاري لتهبط إلى 428.5 مليون برميل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي بمقدار 0.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

في حين ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 6.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي.

وبحلول الساعة 3:44 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 1.2 بالمائة مسجلاً 63.70 دولار للبرميل.

بينما انخفض سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 1.2 بالمائة مسجلاً 57.51 دولار للبرميل.