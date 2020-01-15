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اختيار 7 ديمقراطيين من مجلس النواب لإدارة مساءلة ترامب

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اختيار 7 ديمقراطيين من مجلس النواب لإدارة مساءلة ترامب اختيار 7 ديمقراطيين من مجلس النواب لإدارة مساءلة ترامب

مباشر: حددت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أسماء 7 ديمقراطيين بالغرفة لإدارة المساءلة التاريخية لعزل الرئيس دونالد والتي من المقرر أن تبدأ في الأسبوع المقبل.

وأعلنت بيلوسي، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يكون هؤلاء الأعضاء السبعة مديري المساءلة ضد ترامب في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وفي منتصف الشهر الماضي، قرر مجلس النواب في تصويت تاريخي على عزل رئيس الولايات المتحدة بأغلبية لكن القرار ينتظر تصويت مجلس الشيوخ.

وأعضاء الكونجرس الأمريكي الديمقراطيين السبعة هم؛ آدم شيف وجيرولد نادلر وزوي لوفغرين وحكيم جيفريز وفال ديمينجز وجاسون كرو وسيلفيا غارسيا، وفقاً لما أعلنته بيلوسي.

ومن المقرر أن يصوت مجلس االنواب للتصديق على المديرين في وقت لاحق اليوم، قبيل تصويت آخر على إرسال مواد الإتهام المتعلقة بمساءلة ترامب إلى مجلس الشيوخ الأمريكي.

وكان رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي "ميتش ماكونيل" صرح في وقت سابق بأن الثلاثاء المقبل ربما يشهد التصويت على عزل ترامب.

مباشر (اقتصاد)

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