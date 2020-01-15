محدث.. الدولار الأمريكي يتراجع عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للهبوط مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية ومع ترقب تطورات الصفقة التجارية المقرر توقيع المرحلة الأولى منها في البيت الأبيض.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأقل من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع النشاط الصناعي "نيويورك" بأكثر من التقديرات.

وتزايدت الشكوك حول فعالية المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في ظل غياب مزيد من التفاصيل، وذلك بعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين بأن التعريفات على السلع الصينية قد تظل قائمة حتى بعد التوقيع.

وينتظر المستثمرون إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي تقرير "البيج بوك" في وقت لاحق من اليوم حول الظروف الحالية للاقتصاد الأمريكي.

وبحلول الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 1.1153 دولار، في حين استقر أمام الين الياباني عند مستوى 109.96 ين.

بينما استقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني مسجلة 1.3022 دولار.

في حين انخفضت الورقة الخضراء أمام العملة السويسرية بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 0.9649 فرنك.

وخلال نفس الفترة، انخفض المؤشر الرئيسي للعملة الخضراء والذي يتبع أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 97.266 بعد أن سجل مستوى 97.440 في وقت سابق من التعاملات.