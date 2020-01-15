شحنات الحاسب الآلي الشخصي تسجل أول ارتفاع سنوي بـ8 أعوام

مباشر: ارتفعت شحنات الحاسب الآليالشخصي لأول مرة في 8 أعوام خلال عام 2019، مع حلول "لينوفو" في الصدارة.

وكشفت بيانات صادرة عن شركة "إنترناشيونال داتا جروب" والتي تركز على التكنولوجيا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية ارتفعت عالمياً بنسبة 2.7 بالمائة على أساس سنوي خلال عام 2019 لتصل إلى 266.69 مليون وحدة.

ويعتبر النمو في صادرات أجهزة الكمبيوتر الشخصي في العام الماضي هو أول زيادة سنوية منذ عام 2011، عندما ارتفعت شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية بنسبة 1.7 بالمائة.

ويأتي النمو السنوي في شحنات أجهزة الكمبيوتر بقيادة شركة "لينوفو" والتي صعدت مبيعاتها بنحو 8.2 بالمائة في العام الماضي لتصل إلى 64.768 مليون وحدة مع حقيقة أن حصتها من السوق بلغت 24.3 بالمائة.

وجاءت شحنات شركة "إتش بي" في المرتبة الثانية يليها شركة "ديل" مع حقيقة تسجيل كلاهما نمواً 4.8 بالمائة و5.4 بالمائة على الترتيب.

في حين تراجعت صادرات آبل بنسبة 2.2 بالمائة في عام 2019 كما هبطت شحنات شركة "آسر" بنحو 4.6 بالمائة في الفترة نفسها.

وعلى الصعيد الفصلي، فإن صادرات الكمبيوتر شهدت زيادة 4.8 بالمائة خلال الربع الرابع من العام الماضي على أساس سنوي لتسجل 70.6 مليون وحدة، وهو أفضل أداء ربع سنوي في 4 أعوام.

وبالنظر إلى أرقام شركة "جارنتر" للاستشارات والأبحاث، فإنها تشير إلى ارتفاع شحنات الكمبيوتر بنسبة 0.6 في العام الماضي لتصل إلى 261.24 مليون وحدة.

وكان النمو السنوي مدفوعاً كذلك بشحنات شركة "لينوفو"، والتي نمت صادراتها بنحو 8.1 بالمائة خلال عام 2019 لتصل إلى 62.97 مليون وحدة.

وعلى صعيد أداء الربع الرابع، فإن الشحنات ارتفعت بنحو 2.3 بالمائة في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي لتسجل 70.61 مليون وحدة.

لكن أرقام جارتنر لا تشمل أجهزة "كروم بوك" وهي أجهزة كمبيوتر شخصية تعمل بنظام جوجل كروم كنظام تشغيل أساسي، كما يستبعد أجهزة "آيباد".

وأوضحت شركة جارنتر أن سوق أجهزة الكمبيوتر قد شهد نمواً للعام الأول منذ 2011، مدفوعاً بطلب كبير من الشركات لترقيات نظام التشغيل "ويندوز 10"، وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا واليابان.

ومن المقرر وقف الدعم لنظام التشغيل "ويندوز 7" في نهاية هذا الشهر، وفقاً لـ"جارتنر".