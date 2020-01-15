أوبك ترفع تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط خلال 2020

مباشر - سالي إسماعيل: رفعت منظمة الدول المصدرة للنفط تقديرات نمو الطلب العالمي على الخام خلال العام الحالي، في حين أنها قلصت تقديرات الطلب على خام أوبك.

وبحسب التقرير الشهري لأوبك والصادر اليوم الأربعاء، فإن المنظمة عدلت تقديرات نمو الطلب العالمي على الخام بالرفع بنحو 14 ألف برميل يومياً خلال عام 2020 ليصبح 1.22 مليون برميل يومياً.

ويأتي هذا التعديل بالرفع ليعكس تحسن في الآفاق الاقتصادية عن عام 2020.

وبالنسبة لتقديرات نمو الطلب العالمي على النفط في العام الماضي، فتم تعديلها بالخفض بنحو 5 آلاف برميل يومياً لتصبح 0.93 مليون برميل يومياً.

ويعني ذلك أن إجمالي الطلب العالمي على النفط يتوقع أن يرتفع من 99.77 مليون برميل يومياً في عام 2019 إلى 100.98 مليون برميل يومياً في العام الحالي.

وفيما يتعلق بالطلب على خام أوبك عن العام الحالي، فيتوقع أن يبلغ 29.5 مليون برميل يومياً تقريباً وهو أقل بنحو 1.2 مليون برميل يومياً عن مستويات عام 2019، وذلك بعد تعديله بالخفض بنحو 10 آلاف برميل يومياً.

كما تم تعديل الطلب على خام أوبك في عام 2019 بالخفض بنحو 10 آلاف برميل يومياً ليقف عند حوالي 30.6 مليون برميل يومياً.

أما على صعيد تقديرات نمو المعروض النفطي من خارج أوبك، فتم تعديله بالرفع خلال عام 2020 بنحو 18 ألف برميل يومياً ليصبح من المتوقع أن يبلغ 2.35 مليون برميل يومياً.

ووفقاً للتقرير، فإن تعديل تقديرات 2020 يرجع إلى مراجعة الإمدادات بالرفع من النرويج والمكسيك وغيانا في مقابل مراجعة بالخفض من الولايات المتحدة وروسيا والدول الأوروبية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما رفعت المنظمة تقديراتها للمعروض من الخام من خارجها في عام 2019 بنحو 4 آلاف برميل يومياً إلى 1.86 مليون برميل يومياً.

وبعد هذا التعديل، فإنه يتوقع أن يبلغ المعروض النفطي من خارج أوبك في المتوسط خلال عامي 2019 و2020 على الترتيب 64.34 مليون برميل يومياً و66.68 مليون برميل يومياً على التوالي.

وبحسب التقرير الشهري لأوبك، فإن إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط تراجع بنحو 161 ألف برميل يومياً خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي ليسجل 29.44 مليون برميل يومياً.

وبحلول الساعة 1:42 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلاً 64.42 دولار للبرميل.