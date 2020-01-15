أرباح "بنك أوف أمريكا" تتجاوز التوقعات في الربع الرابع

مباشر: تراجعت أرباح وإيرادات "بنك أوف أمريكا" خلال الربع الرابع من العام الماضي، لكنهما تجاوزا توقعات المحللين.

وأظهرت نتائج أعمال البنك الأمريكي الصادرة اليوم الأربعاء، أنه حقق صافي أرباح بقيمة 6.99 مليار دولار (0.74 دولار للسهم) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة مع 7.27 مليار دولار (0.70 دولار للسهم) خلال الربع المقارن من العام السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نصيب سهم "بنك أوف أمريكا" من الأرباح سوف يسجل 0.68 دولار للسهم.

كما تراجعت إيرادات البنك الأمريكي عند 22.34 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة مع 22.67 مليار دولار في الربع نفسه من العام السابق له.

وكان من المتوقع أن يسجل "بنك أوف أمريكا" إيرادات عند مستوى 2.22 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2019.

وكشفت البيانات عن تراجع صافي الدخل من الفوائد بنحو 3 بالمائة إلى 12.14 مليار دولار، كما انخفضت إيرادات الخدمات المصرفية للمستهلكين إلى 9.5 مليار دولار بنسبة 4 بالمائة.

وتراجعت إيرادات الأسهم بنحو 4 بالمائة لتصل إلى مليار دولار، بينما ارتفعت عائدات السندات بنحو 25 بالمائة إلى 1.8 مليار دولار.

وخلال العام الماضي، حقق البنك الأمريكي أرباحاً بقيمة 27.4 مليار دولار، مقارنة مع 28.14 مليار دولار في 2018.

في حين ارتفعت الإيرادات السنوية إلى 91.2 مليار دولار في 2019، مقارنة مع 91.02 مليار دولار في العام السابق له.

وبحلول الساعة 3:20 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "بنك أوف أمريكا" بنحو 2 بالمائة إلى 34.56 دولار.