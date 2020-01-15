النشاط الصناعي في "نيويورك" يرتفع بأكثر من المتوقع

مباشر: ارتفع النشاط الصناعي في ولاية "نيويورك" الأمريكية خلال الشهر الجاري، ليتجاوز توقعات المحللين بدعم الطلبيات الجديدة.

وأظهرت بيانات صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، اليوم الأربعاء، أن مؤشر "إمباير ستيت" الصناعي ارتفع إلى مستوى 4.8 نقطة في يناير/كانون الثاني، مقارنة مع 3.3 نقطة في الشهر السابق له.

وكان من المتوقع أن يسجل النشاط الصناعي في ولاية "نيويورك" مستوى 3.7 نقطة في الشهر الجاري.

وجاء ارتفاع النشاط الصناعي في نيويورك مع زيادة بمقدار 4.9 نقطة لمؤشر الطلبيات الجديدة لتصل إلى مستوى 6.6 نقطة في الشهر الجاري.

في حين تراجعت الشحنات إلى مستوى 8.6 نقطة في يناير/كانون الثاني من مستوى 9.5 نقطة والمسجل في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 2.00 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.279.