"بلاك روك" تشهد تدفقات نقدية قياسية خلال عام 2019

مباشر: شهدت "بلاك روك" أفضل تدفقات نقدية داخلة على الإطلاق خلال عام 2019، بعدما سجلت أكبر شركة لإدارة الأصول نتائج أعمال قوية في الربع الأخير من العام الماضي.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء، أن المستثمرين ضخوا 428.74 مليار دولار في صناديق بلاك روك خلال عام 2019، مقابل 123.63 مليار دولار تم ضخها في العام السابق له.

وتعتبر هذه الوتيرة أعلى ثلاثة أمثال من الأموال التي ضخها في عام 2018 كما أنها أعلى 16 بالمائة مقارنة مع القمة القياسية السابقة والمسجلة في عام 2017.

وتتضمن التدفقات الوافدة في العام الماضي، ضخ 183 مليار دولار في صناديق "آي شيرز"، وهي صناديق الاستثمار المتدولة، و110 مليار دولار في صناديق الاسثتمار المدارة بالاستراتيجية النشطة.

وصعد صافي أرباح بلاك روك من 4.30 مليار دولار في عام 2018 إلى 4.48 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة سنوية 4 بالمائة.

أما الأرباح المعدلة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، فبلغت 28.48 دولار للسهم الواحد في عام 2019 مقابل 26.93 دولار للسهم في العام السابق له.

وخلال عام 2019، بلغت إيرادات "بلاك روك" 14.54 مليار دولار مقارنة مع إيرادات بقيمة 14.20 مليار دولار تقريباً في العام السابق له.

وتضخمت إجمالي الأصول المدارة من قبل الشركة إلى 7.43 تريليون دولار في العام الماضي، وهو أعلى بنحو 24 بالمائة من أصول مدارة بقيمة 5.98 تريليون دولار في عام 2018.

وعلى صعيد الأداء الفصلي، فإن صافي أرباح الشركة ارتفع بنحو 40 بالمائة خلال الثلاثة أشهر من أكتوبر/تشرين الأول وحتى ديسمبر/كانون الأول ليرتفع من 927 مليون دولار إلى 1.30 مليار دولار.

وبلغت الأرباح المعدلة للسهم الواحد 8.34 دولار خلال الربع الرابع من العام الماضي، وهو أقل من توقعات المحللين البالغة 7.69 دولار.

وبالنسبة للإيرادات المسجلة في الربع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول، فبلغت 3.98 مليار دولار وهو أعلى بنحو 16 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.

وبحلول الساعة 2:46 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم بلاك روك بنحو 2 بالمائة ليسجل 528.53 دولار.