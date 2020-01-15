الأسهم الأمريكية ترتفع في المستهل قبيل توقيع الصفقة التجارية

مباشر: استهلت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع، مع ترقب توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وينتظر المستثمرون توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في وقت لاحق من اليوم من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو خه".

ورغم ذلك هناك شكوك تتعلق بفعالية هذه الاتفاقية التجارية، مع تأكيد واشنطن أن التعريفات الأمريكية على السلع الصينية سوف تستمر في حيز التنفيذ حتى المرحلة الثانية.

وفي سياق آخر، أعلن بنك "جولدمان ساكس" زيادة 23 بالمائة في الإيرادات لتتجاوز التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي لكن الأرباح تراجعت خلال نفس الفترة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأقل من المتوقع، فيما تجاوز مؤشر "إمباير ستيت" توقعات المحللين خلال الشهر الجاري.

وبحلول الساعة 2:34 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 28986.2 نقطة.

كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 3288.4 نقطة، بينما ارتفع "ناسداك" التكنولوجي بنسبة 0.3 بالمائة إلى 9276.2 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.170.