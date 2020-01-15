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أوكرانيا تطالب إيران بتسليم الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة

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أوكرانيا تطالب إيران بتسليم الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة أوكرانيا تطالب إيران بتسليم الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة

مباشر: طلبت أوكرانيا من إيران إعادة الصناديق السوداء الخاصة بالطائرة الأوكرانية التي تحطمت في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال مكتب الادعاء والأمن في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، إنه طلب من السلطات الإيرانية تسليم الصناديق السوداء للطائرة المنكوبة والتي راح ضحيتها 176 شخصاً، بحسب وكالة رويترز. 

وكانت إيران قد اعترفت الأسبوع الماضي بالمسؤولية عن تحطم الطائرة فوق أرضها، معتبرة أن الحادث كان "خطأ بشري غير مقصود".

وسبق أن رفضت إيران تسليم الصناديق السوداء للطائرة المنكوبة إلى السلطات الأوكرانية، لكنها رحبت باستقبال مندوبين لحضور تحقيقات الحادث.

مباشر (اقتصاد)

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