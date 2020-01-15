استقالة الحكومة الروسية مع ترقب تغيرات دستورية

مباشر - أحمد شوقي: أعلن رئيس الوزراء الروسي "ديمتري ميدفيديف" استقالة الحكومة الروسية مع ترقب تغييرات دستورية.

وقالت وكالة "تاس" الروسية إن الرئيس فلاديمير بوتين قدم الشكر لحكومة "ديمتري ميدفيديف" على عملها خلال اجتماع لمجس الوزراء اليوم الأربعاء.

وذكر بوتين في حديثه مع ميدفيديف: "من جهتي، أود أيضًا أن أشكرك على كل ما تم إنجازه في هذه المرحلة من عملنا المشترك، وأعرب عن ارتياحي للنتائج التي تحققت"، مشيراً غلى أن سوف يلتقي بكل وزير على حدة.

ومن جهته، يعتقد رئيس الوزراء أنه من الصواب أن تتنحى الحكومة الحالية في أعقاب المقترحات الرئاسية لتعديل الدستور.

وأوضح "ميدفيديف": "بعد تبني تلك التعديلات - وقيل إنه من المحتمل أن يتم ذلك بعد المناقشة - ستكون هناك تغييرات مهمة ليس فقط لمجموعة متنوعة من المواد الدستورية، ولكن على ميزان القوى ، وتحديداً للسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية".

وتابع رئيس الحكومة: "في هذا السياق، بصفتنا حكومة روسيا الفيدرالية، ينبغي أن نوفر لرئيس بلدنا فرصة لاتخاذ جميع القرارات اللازمة في هذه الظروف".

وكان الرئيس الروسي اقترح إجراء تصويت وطني على التغييرات الدستورية التي من شأنها أن تدفع السلطة نحو رئيس الوزراء والبرلمان، وبعيدًا عن الرئاسة.