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منوشين: تقليص التعريفات ضد الصين في الجولة الثانية لاتفاق التجارة

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منوشين: تقليص التعريفات ضد الصين في الجولة الثانية لاتفاق التجارة منوشين: تقليص التعريفات ضد الصين في الجولة الثانية لاتفاق التجارة

مباشر: صرح وزير الخزانة ستيفن منوشين أن المرحلة الثانية من الصفقة التجارية مع الصين ستقلص الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية حتى لو تم تقسيم الجولة الثانية من المفاوضات نفسها إلى مراحل متعددة.

ومن المقرر أن توقع الولايات المتحدة والصين على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في وقت لاحق من اليوم.

وقال منوشين في تعليقات مع "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء: " كما هو الحال في الصفقة الجزئية الأولية، كان هناك بعض التنازلات عن التعريفات، في المرحلة الثانية ستكون هناك تخفيضات إضافية للرسوم ضد الصين".

وكان وزير الخزانة الأمريكي ذكر أن التعريفات الجمركية ضد السلع الصينية ستظل سارية حتى المرحلة الثانية من الصفقة التجارية.

وأضاف وزير الخزانة الأمريكي: "الخطوة الأولى هي التركيز حقًا على التطبيق، لكن هذا يمنح الصين حافزًا كبيرًا للعودة إلى طاولة المفاوضات والموافقة على القضايا الإضافية التي لا تزال دون حل".

وأشار منوشين إلى أن الصين وافقت على وضع قوانين مهمة للغاية وقامت بتغيير القواعد واللوائح وتعهدت بالتزامات قوية للشركات الأمريكية من أجل تسهيل عملها في بكين.

وقال "أعتقد أن هذا فوز كبير للغاية لشركات التكنولوجيا لدينا ولأعمالنا وللعمال الأمريكيين".

مباشر (اقتصاد)

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