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ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

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ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال ديسمبر ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

مباشر: ارتفعت المنتجين في الولايات المتحدة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي بأقل من التوقعات، مع زيادة تكاليف السلع.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 0.1 بالمائة خلال الشهر الماضي، بعد أن استقر في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة سوف يرتفع بنسبة 0.2 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وجاءت قراءة الشهر الماضي مع زيادة بنحو 0.3 بالمائة في أسعار السلع بقيادة تكاليف الطاقة التي صعدت بنحو 1.5 بالمائة، في حين لم تشهد الخدمات أي تغيير مقارنة مع بعد هبوط  0.3 بالمائة في الشهر السابق له.

أما مؤشر أسعار المنتجين الأساسي والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة والتجارة، فسجل ارتفاعاً 0.1 بالمائة في الشهر الأخير من 2019، بعد استقراره في الشهر السابق له.

وبالنسبة لأسعار المنتجين الأمريكيين خلال الإثنى عشرة شهراً المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فشهدت ارتفاعاً بنسبة 1.3 بالمائة مقابل زيادة بنحو 1.1 بالمائة مسجلة في العام المنتهي في نوفمبر/تشرين الأول السابق له.

وخلال العام الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة 1.3 بالمائة مقارنة مع 2.6 بالمائة في العام السابق له.

وبحلول الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.09 بالمائة إلى 97.283.

مباشر (اقتصاد)

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