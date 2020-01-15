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"نيويورك تايمز" تتجاوز مستهدف الإيرادات الرقمية قبل الموعد المحدد

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"نيويورك تايمز" تتجاوز مستهدف الإيرادات الرقمية قبل الموعد المحدد "نيويورك تايمز" تتجاوز مستهدف الإيرادات الرقمية قبل الموعد المحدد

مباشر: تجاوزت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية هدفها السنوي من العائدات الرقمية المتمثل في 800 مليون دولار، وذلك قبل عام من الموعد المحدد.

وقال الرئيس التنفيذي للصحيفة الأمريكية "مارك تومبسون" في تصريحات معدة مسبقاً، أمس الثلاثاء، إن الشركة حددت هذا الهدف في وقت بلغت فيه الإيرادات الرقمية حوالي 400 مليون دولار.

وفي عام 2015، حددت الصحيفة هدف لنفسها بمضاعفة الإيرادات الرقمية البالغة 400 مليون دولار بحلول نهاية عام 2020، لكنها حققت ذلك قبل عام من المخطط.

وأوضح أن الصحيفة أضافت أكثر من مليون اشتراك رقمي صافي في عام 2019، وهذا أعلى معدل زيادة سنوي منذ إطلاق النسخة الرقمية في عام 2011.

وتبلغ إجمالي اشتراكات الصحيفة الآن أكثر من 5 ملايين، وهو رقم قياسي في تاريخ الصحيفة.

ومن المقرر أن تعلن الصحيفة التفاصيل الكاملة لنتائج أعمالها عن الربع الرابع من العام الماضي والأداء خلال عام 2019 بأكمله غداً الخميس.

مباشر (اقتصاد)

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