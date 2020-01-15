أخبار عاجلة

إليك المواصفات الكاملة لهواتف S20 و S20 Plus و S20 Ultra -
الأمطار الغزيرة تغرق أستراليا بعد أشهر من الحرائق -
فيسبوك تحظر شركة تحاول غسل أدمغة المستخدمين -
مساء dmc - داليا مصطفى: انا بناصر الرجال جدا الا أن يثبت العكس -
مساء dmc - قرية جراح بالدقهلية.. قلعة صناعة الزجاج -
مساء dmc - حلقة الجمعة مع (رامي راضوان) 18/1/2020 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - نائبة تونسية تطلب التحقيق مع الغنوشي بعد الاعتداء عليها بالبرلمان -
ألفابت تنضم رسميًا إلى نادي شركات التريليون دولار -
جاك دورسي يطلب من إيلون ماسك نصائح لتحسين تويتر -
AirPods Pro تعاني من تراجع أداء ميزة إلغاء الضوضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"تداول" تعلن اعتماد قواعد وإجراءات مركز مقاصة الأوراق المالية

Google+ Print
"تداول" تعلن اعتماد قواعد وإجراءات مركز مقاصة الأوراق المالية "تداول" تعلن اعتماد قواعد وإجراءات مركز مقاصة الأوراق المالية

الرياض ـ مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية ، عن قراراها بالموافقة على قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية، وإجراءات المقاصة، إلى جانب قائمة المصطلحات المستخدمة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأربعاء، أن قواعد وإجراءات مركز مقاصة الأوراق المالية، تهدف إلى تفعيل دور مقاصة كطرف نظير مركزي في السوق المالية السعودية

وأشارت إلى أنها تهدف كذلك إلى تنظيم مسؤوليات أعضاء المقاصة بالإضافة إلى علاقة وحقوق والتزامات أعضاء المقاصة، مما يساهم في تطوير خدمات المقاصة وفقًا للممارسات الدولية ذات العلاقة.

كما بينت أن قواعد وإجراءات مركز مقاصة الأوراق المالية ستساهم في تعزيز استقرار السوق والحد من مخاطر ما بعد التداول، ودعم توسع السوق المالية السعودية، في إضافة منتجات وخدمات جديدة.

وأكدت الهيئة أن نفاذ هذه القواعد والإجراءات سيكون اعتبارا من اليوم الأربعاء، 15 يناير / كانون الثاني 2020.

وأقر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، أمس الثلاثاء، الترخيص لشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) لتزاول عمليات مقاصة الأوراق المالية.

ترشيحات:

"جي.بي.مورجان" يبدأ تغطية سهم أرامكو بتوصية "زيادة الوزن النسبي"

الخدمة المدنية السعودية: تحويل 10 ملايين سجل إداري لمؤشرات لحظية

الشورى السعودي يطالب بتوظيف الأساليب الحديثة لخدمة الحجاج

مجلس الشورى السعودي يطالب بإشراك القطاع الخاص في بناء المفاعلات

الشورى السعودي يوجه عدة مطالبات لهيئة مكافحة الفساد

قرارات بالاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان

الإسكان السعودية: توفير وحدات لـ300 ألف أسرة خلال 2019

وزير التعليم السعودي: أمر ملكي بتقديم اختبارات نهاية العام

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
البلدية السعودية تُصدر قراراً إلزامياً للمطاعم لمنع هدر الطعام الزائد

البلدية السعودية تُصدر قراراً إلزامياً للمطاعم لمنع هدر الطعام الزائد

بعد الحكم بالإعدام.. السعودية توافق على طلب إعادة محاكمة المهندس المصري علي أبوالقاسم

بعد الحكم بالإعدام.. السعودية توافق على طلب إعادة محاكمة المهندس المصري علي أبوالقاسم

بإطار مبادرة "الحزام والطريق"..السعودية تعتمد اتفاقية للملكية الفكرية مع الصين

بإطار مبادرة "الحزام والطريق"..السعودية تعتمد اتفاقية للملكية الفكرية مع الصين

العارضة السعودية ريم الصانع تقدم نصائح عن "المواعدة" للفتيات

العارضة السعودية ريم الصانع تقدم نصائح عن "المواعدة" للفتيات