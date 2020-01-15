"تداول" تعلن اعتماد قواعد وإجراءات مركز مقاصة الأوراق المالية

الرياض ـ مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن قراراها بالموافقة على قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية، وإجراءات المقاصة، إلى جانب قائمة المصطلحات المستخدمة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأربعاء، أن قواعد وإجراءات مركز مقاصة الأوراق المالية، تهدف إلى تفعيل دور مقاصة كطرف نظير مركزي في السوق المالية السعودية

وأشارت إلى أنها تهدف كذلك إلى تنظيم مسؤوليات أعضاء المقاصة بالإضافة إلى علاقة وحقوق والتزامات أعضاء المقاصة، مما يساهم في تطوير خدمات المقاصة وفقًا للممارسات الدولية ذات العلاقة.

كما بينت أن قواعد وإجراءات مركز مقاصة الأوراق المالية ستساهم في تعزيز استقرار السوق والحد من مخاطر ما بعد التداول، ودعم توسع السوق المالية السعودية، في إضافة منتجات وخدمات جديدة.

وأكدت الهيئة أن نفاذ هذه القواعد والإجراءات سيكون اعتبارا من اليوم الأربعاء، 15 يناير / كانون الثاني 2020.

وأقر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، أمس الثلاثاء، الترخيص لشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) لتزاول عمليات مقاصة الأوراق المالية.

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