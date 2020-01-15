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شركة السوق السعودية تعتمد قواعد وإجراءات تداول وعضوية المشتقات (مستند)

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شركة السوق السعودية تعتمد قواعد وإجراءات تداول وعضوية المشتقات (مستند) شركة السوق السعودية تعتمد قواعد وإجراءات تداول وعضوية المشتقات (مستند)

الرياض- مباشر: أعلنت شركة السوق المالية "تداول"، صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية بالموافقة على قواعد تداول وعضوية المشتقات.

وأضافت "تداول" في بيان نشر اليوم الأربعاء، أن  قواعد وإجراءات تداول وعضوية المشتقات تهدف إلى تنظيم عضوية سوق المشتقات ونشاط التداول في المشتقات.

وتابعت: يأتي إطلاق سوق المشتقات في المملكة العربية السعودية امتدادًا للتطورات المهمة التي شهدتها السوق مؤخراً، بما في ذلك إنشاء مركز مقاصة مستقل بهدف تطوير خدمات المقاصة المستقبلية. 

وتعتزم "تداول" إطلاق "عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية" والتي ستعتمد على مؤشر إم إس سي آي تداول 30 (إم تي 30). 

وأوضحت "تداول"، أنها تعتزم إطلاق منتجات إضافية في سوق المشتقات المالية كجزء من استراتيجيتها لتقديم أفضل المنتجات والخدمات للمتعاملين في السوق.

وأشارت إلى أن نفاذ هذه القواعد والإجراءات يكون اعتباراً من تاريخ 20/5/1441 هـ الموافق 15 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وفيما يلي تفاصيل بقواعد تداول وعضوية المشتقات:

 

 

 

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