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بالصور : الجمارك تحبط تهريب بضائع مختلفة

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جي بي سي نيوز :-  تمكنت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مديرية مكافحة التهريب من إحباط تهريب بضائع بأصناف مختلفة تمثلت بلواقط ستالايت بعدد (5000) لاقط ،مسجلات سيارة بعدد (125) جهاز مختلف، سماعات بعدد (403) سماعة وملابس بعدد (7982) قطعة حيث تم ضبط المحتويات اثناء الاشتباه بحاوية على الطريق الصحراوي.

وقد تم التحفظ على المضبوطات وواسطة النقل لحين استيفاء الرسوم والغرامات الجمركية المترتبة عليها.

هذا وتقوم ودائرة الجمارك للتصدي لعمليات التهريب التي تتم بهذا الشكل من خلال قيام المهربين بعملياتهم بإخراج البضائع خارج الحدود ويتم تجميعها ومن ثم تهريبها الى مختلف مناطق المملكة وتحمّل ضمن وسائل نقل مختلفة.

وإذ تؤكد دائرة الجمارك بأنها تمضي قدماً في تحقيق هدفها في مكافحة الانشطة غير المشروعة ومنها التهريب بكافة انواعه واشكاله والذي يشكل تهديداً مباشراً على اقتصادنا الوطني، وتهيب الدائرة بالمواطنين بالتبليغ عن اية معلومات لبضائع مهربة لدائرة الجمارك من خلال موقع دائرة الجمارك الالكتروني (customs@customs) او على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمارك (صفحة الجمارك الأردنية) او على الرقم المجاني (080022999).

 

جي بي سي نيوز

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