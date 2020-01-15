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الأمن يحبط محاولة احتيال بـ175 ألف دينار

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الأمن يحبط محاولة احتيال بـ175 ألف دينار الأمن يحبط محاولة احتيال بـ175 ألف دينار

جي بي سي نيوز :-  قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في شعبة امن وقائي العاصمة حول تخطيط شخصين الاحتيال على احد البنوك وسحب مبالغ مالية من حسابات شخص من جنسية عربية لديهم، وباشر فريق تحقيق خاص من الشعبة متابعة تلك المعلومات للتأكد منها وإحباط مخططهم قبل اتمامه .

واضاف الناطق الاعلامي ان فريق التحقيق تمكن من خلال ما قام به من تحقيقات وجمع المعلومات من تحديد هوية الشخصين المشتبه بهما والتأكد من انهما قاما بتزوير وكالات باسم شخص من جنسية عربية باسم احدهما لسحب ارصدته من احد البنوك ، وجرى مراقبتهما وبالتنسيق مع البنك المعني أُلقي القبض عليهما اثناء محاولتهما سحب مبلغ ١٧٥ الف دينار من حسابه وضبطت الوكالات المزورة بحوزتهما وتم الاتصال بالشخص العربي الذي اُستخدم اسمه لتزوير الوكالات،حيث نفى علمه او اعطاءه اية وكالات لاشخاص داخل المملكة لسحب ارصدته .

وتابع الناطق الاعلامي انه جرى توديع الشخصين للمدعي العام والذي قرر توقيفهما (١٥ يوماً) في احد مراكز الإصلاح والتأهيل عن جناية التزوير في اوراق رسمية واستعمالها بالاشتراك وجنحة الشروع بالاحتيال بالاشتراك .

جي بي سي نيوز

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