إنتاج أوبك يتراجع 161 ألف برميل خلال ديسمبر

مباشر - سالي إسماعيل: تراجع إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" من الخام بنحو 161 ألف برميل يومياً خلال الشهر الأخير من العام الماضي، بقيادة السعودية والعراق والإمارات.

وكشف التقرير الشهري الصادر عن أوبك، اليوم الأربعاء، أن إنتاج النفط للدول الأعضاء البالغ عددهم 14 دولة بلغ 29.444 مليون برميل يومياً في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 29.606 مليون برميل في الشهر السابق له.

وجاء الهبوط في الإنتاج النفطي لدول منظمة أوبك خلال الشهر الماضي بقيادة تخفيضات الخام السعودي، والذي تراجع بنحو 111 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي ليقف عند مستوى 9.762 مليون برميل يومياً.

كما قلصت العراق إمداداتها النفطية إلى 4.565 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي، وهو مستوى أقل بنحو 76 ألف برميل يومياً عن مستويات الشهر السابق له.

وشهد إنتاج الإمارات وليبيا من النفط تراجعاً بنحو 46 و44 ألف برميل يومياً في غضون الشهر الماضي.

ووفقاً للتقرير الشهري، فإن إنتاج أنجولا النفطي صعد بنحو 125 ألف برميل يومياً في ديسمبر/كانون الأول الماضي ليصل إلى 1.408 مليون برميل يومياً.

وبحلول الساعة 12:54 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار إلى 64.42 دولار للبرميل، بانخفاض 0.1 بالمائة.

في حين استقر سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير/شباط عند مستوى 58.22 دولار للبرميل.

إنتاج الدول الأعضاء في أوبك خلال ديسمبر 2019 - (المصدر: منظمة أوبك)